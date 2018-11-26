Санкт-Петербург, 26 ноября, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Двое пьяных молодых людей в ночное время пролезали под составом на станции Ручьи на востоке Петербурга. В это время поезд тронулся, и одного из парней раздавило насмерть. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в пресс-службе Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Товарные поезда

Инцидент произошел около 4 часов утра в Калининском районе Петербурга. Как установлено, двое 19-летних петербуржцев, употреблявших спиртные напитки, отправились домой к одному из них, и, чтобы срезать путь, решили пролезть под стоящим на станции грузовым поездом. Однако в это время состав тронулся, и один из парней получил смертельные травмы.

По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги, за 10 месяцев 2018 года в границах ОЖД из-за нарушения правил личной безопасности травмы получили 199 человек, 135 из них погибли. В том числе пострадали 11 несовершеннолетних, восемь из них получили травмы, не совместимые с жизнью.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух школьниц сбила электричка у станции Лисий Нос в Петербурге

Основная причина несчастных случаев — попытки пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализации. Как правило, пострадавшие не снимали капюшоны и двигались вблизи железнодорожных путей в наушниках.