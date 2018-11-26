Астана, 26 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Специализированный межрайонный экономический суд города Алма-Аты вынес решение ликвидировать АО «Банк Астаны», сообщила пресс-служба городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Заявление о ликвидации банка в суд подал Национальный банк Казахстана. Основанием стало лишение АО «Банк Астаны» лицензии на проведение банковских и иных операций.

Банк лишили лицензии 19 сентября 2018 года за систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, систематическое нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов, а также невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Лицензию банк, изначально называвшийся АО «Банк «Астана-Финанс», так как он на 100% был дочерней структурой АО «Астана-финанс», получил в августе 2008 года. (В июле 2008 года 20% акций АО «Астана-Финанс» владело ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан» (доверительное управление АО «Фонд Устойчивого Развития «Казына», а под управлением структуры находился 51 процент акций крупного пенсионного фонда «Улар Умит» — ИА REGNUM ).

В январе 2009 года банк стал членом Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана». Через месяц — стал кредитовать малый и средний бизнес по программе «Даму». Летом 2010 года 90 процентов доли казахстанского банка «Астана-Финанс» передали госфонду «Самрук-Казына».

В мае 2010 года банк стал членом валютного рынка KASE, получив право участвовать в биржевых торгах иностранными валютами. В 2013 году произошли изменения в составе акционеров. В него вошли ныне один из 50 богатейших казахстанских бизнесменов по версии журнала Forbes (зять известного казахстанского чиновника, ныне посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова — ИА REGNUM ) Кенес Ракишев и председатель правления АО «Sat&Co» Олжас Тохтаров. Собственный капитал банка с 2009 по 2014 год вырос с 5 миллиардов до 17 миллиардов тенге.

В 2014 году банк «Астана-финанс» провел ребрендинг, став «Банком Астаны». Началось карточное обслуживание клиентов. Доли акционеров распределялись следующим образом: АО «Астана-финанс» — 51 процент, Кенес Ракишев — 31 процент, Олжас Тохтаров — 18 процентов.

В 2015 году из состава акционеров «Банка Астаны» вышел холдинг АО «Астана-финанс», а затем и Ракишев (в 2015 году он стал членом совета директоров АО «Казкоммерцбанк»). Контрольный пакет акций (69,7 процента) получил Олжас Тохтаров.

В 2016 году Единый накопительный пенсионный фонд разместил 8 миллиардов тенге пенсионных денег на депозитах Банка Астаны. В этом же году служба кредитных рейтингов Standard & Poor's дала негативный прогноз по рейтингам банка. Тогда это связали с девальвацией тенге.

В июне 2017 года «Банк Астаны» вышел на IPO, разместив простые акции для населения. Он стал первым из казахстанских банков, вышедшим на Московскую биржу, а по итогам года даже получил награду «Лучший цифровой банк Казахстана» от престижного издания Global Finance.

Обязательства банка по итогам 2017 года составляли 329 миллиардов тенге, активы — 361 миллиард тенге. Собственный капитал составил 32 миллиарда тенге, а нераспределенная прибыль — 2,4 миллиарда тенге.

18 апреля 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев упомянул «Банк Астаны» в числе трех финучреждений с «ужасными показателями», говоря об итогах деятельности Нацбанка. Два других: «ЭксимБанк» и Qazaq Banki. За год до этого был лишен лицензии Delta Bank, а Bank RBK перестал выполнять требования по ликвидности.

Вкладчики «Банка Астаны» запаниковали.

За неделю со счетов было снято около 30 миллиардов тенге. По состоянию на 25 апреля 2018 года размер обязательств банка перед физическими лицами оценивался в 56 миллиардов тенге.

«Банк Астаны» начал вводить ограничения на осуществление операций физическими лицами. До начала мая 2018 года переводы с текущих счетов/депозитов между своими счетами, а также в пользу третьих лиц были ограничены суммой 200 тысяч тенге с одного счета в сутки в интернет‑ и мобильном банкинге, изъятие денежных средств с депозитов в отделениях банка для одного физического лица было ограничено суммой 1 миллион тенге в неделю. Затем ограничения постепенно ужесточались: к 1 августа за один месяц клиенты могли снять не более 50 тысяч тенге.

Банк лишили лицензии 19 сентября 2018 года.

Теперь возврат средств вкладчикам должен обеспечить «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».