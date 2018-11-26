Южно-Сахалинск, 26 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Студенты Сахалинского государственного университета уже несколько дней не могут получить стипендии. Информацию об этом появилась в региональных СМИ. Проверкой сообщений занялась прокуратура региона.

Доширак

Читайте также: В Москве студентов оставили без стипендий к Новому году: не платят 4 месяца

«Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка по информации СМИ «Студенты СахГУ не могут получить стипендию из-за замороженных счетов или технической ошибки», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В прокуратуре отметили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

При этом, в пресс-службе вуза ИА REGNUM сообщили, что в соответствии с действующим приказом ректора СахГУ №626-пр от 31 декабря 2015 года, в университете установлен срок выплаты стипендий с 23 по 27 числа текущего месяца. В связи с чем нарушений выплаты стипендий обучающимся в университете нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года проблемы с выплатами стипендий возникли в московском «Технологическом колледже №21». Студенты первого курса накануне Нового года остались без выплат за четыре учебных месяца. Проблемы с выплатами стипендий возникли из-за задержек в «Сбербанке», пояснили в учебном учреждении. Банковские карты для начисления стипендии должны были выдать в начале учебного года, однако дату всё время переносили на неопределённый срок.