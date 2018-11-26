Тюмень, 26 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Сотрудничество Института биомедицинской химии (ИБМХ) им. В.Н. Ореховича и Тюменского государственного университета (ТюмГУ) позволит учёным улучшить качество ранней диагностики клещевого энцефалита, сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

Лаборатория

Отмечается, что ИБМХ является лидером научных исследований в области транскриптомики, протеомики и метаболомики, био‑ и хемоинформатики, нанобиотехнологий. В свою очередь, ТюмГУ известен своими исследованиями в области акарологии и паразитологии. Таким образом, сотрудничество учёных позволит решать актуальные научные задачи, направленные на изучение иксодовых клещевых инфекций. Также стороны намерены уделить внимание изучению иксодовых клещевых боррелиозов.

Перспективным направлением совместных исследований будет применение технологий микрофлюидики на основе новых физических явлений, открытых в ТюмГУ, для разработки технологий Lab-on-a-Chip («Лаборатория на чипе») и Organ-on-a-Chip («Орган на чипе»), которые могут найти применение в медицине и сельском хозяйстве.

В совместных планах — создание распределенной научно-исследовательской лаборатории, разработка новых образовательных программ последипломного обучения.

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