Вильнюс, 26 ноября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс потребовал от России «прекратить агрессию» в отношении Украины в связи с инцидентом у Керченского пролива. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, всю ответственность за произошедший инцидент Линкявичюс возложил на РФ, назвал это «продолжением агрессии», добавив, что препятствия при преодолении Керченского пролива — это «физическая блокада».

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Гав-гав!

Он также выразил надежду, что аналогичную позицию выразит «международная общественность».

Напомним, 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» попытались выйти из Одессы и попытались пройти через Керченский пролив, но были остановлены российскими пограничниками. Поскольку суда не отреагировали на законные требования пограничников, они были обстреляны и захвачены спецназом.