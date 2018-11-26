Лондон, 26 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Российский теннисист Евгений Донской потерял одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 ноября на сайте организации.

(сс) Keith Allison Евгений Донской

Донской опустился на одну строчку — с 97-го на 98-е место. Среди других российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев находится на 16-й строчке, а Андрей Рублёв расположился на 68-й позиции.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сербский теннисист Новак Джокович. Вторым идёт испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP, версия от 26 ноября:

Новак Джокович (Сербия) — 9045. Рафаэль Надаль (Испания) — 7480. Роджер Федерер (Швейцария) — 6420. Александр Зверев (Германия) — 6385. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710. Марин Чилич (Хорватия) — 4250. Доминик Тим (Австрия) — 4095. Кей Нисикори (Япония) — 3590. Джон Иснер (США) — 3155.

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