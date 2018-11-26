Москва, 26 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Министерство транспорта России рекомендовало регионам наносить «зебру» прямо на широкие «лежачие полицейские», сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные ведомства.

Пешеходный переход

Отмечается, что соответствующие переходы показали свою эффективность на федеральных трассах, где о приближении к препятствию предупреждают знаки. Кроме того, Минтранс рекомендовал также установить на пешеходных переходах подсветку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на пешеходных переходах получили травмы 12 тыс. человек, еще 600 — погибли. Новый пешеходный переход должен снизить данную статистику, поскольку искусственные неровности заставляют водителей снижать скорость заранее.

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