Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Наблюдатели и оппозиция в Переславле-Залесском Ярославской области подозревают подлог при досрочном голосовании на довыборах в городскую думу, которые прошли 25 ноября. В отличие от дня голосования, абсолютное большинство проголосовавших досрочно отдали голоса кандидатам от «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Урны для голосования

По информации сайта движения «Голос» на участке 1107 99% досрочно проголосовавших избирателей поддержали кандидатов от «Единой России». Если из общего результата голосования вычесть результаты досрочного волеизъявления избирателей, то победителями бы стали Владимир Шестернев от КПРФ и Екатерина Носкова от «Справедливой России» .

Мы изначально потеряли самого рейтингового кандидата от нашей партии — Виталия Изместьева. После снятия его кандидатуры, как мы считаем, незаконного снятия, были попытки снять кандидатуры Владимира Шестернева и Александра Девяткина. К счастью, эти попытки провалились. После этого партия власти добивалась результата с помощью использования административного ресурса и организацией досрочного голосования. Результаты досрочного голосования резко отличаются от результатов голосования в день выборов 25 ноября. Те, кто пришел на выборы в воскресенье, сказали партии «Единая Россия» «нет.» Поэтому есть основания предполагать, что конверты с бюллетенями досрочного голосования вскрывались. Тем более они хранились в ТИКе, где, как мы предполагаем, был совершен подлог документов Виталия Изместьева. Насколько я знаю, написана жалоба на результаты досрочного голосования, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной Думы, лидер переславских справедливороссов Сергей Хабибулин.

По информации с сайта администрации Переславля избирательная комиссия рассмотрела все жалобы, они признаны необоснованными. Решение об утверждении результатов выборов будет принято в течение трех дней.