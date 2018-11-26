Оренбург, 26 ноября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в январе — сентябре 2018 года, составила 29 893,2 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 10,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в январе — сентябре 2018 года к уровню января — сентября 2017 года составила 108,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Стоит отметить, что среднедушевые денежные доходы населения в январе — сентябре 2018 года составили 22 822,7 рубля в месяц. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке специалистов, в январе — сентябре 2018 года снизились на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По данным Оренбургстата, в январе — сентябре 2018 года среди субъектов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы Оренбургская область занимала седьмое месте. Максимальное значение сложилось в Пермском крае (34 483,3 рубля), минимальное — в Мордовии (26 062,9 рубля).