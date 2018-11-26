Лос-Анджелес, США, 26 ноября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) mark6mauno «Лос-Анджелес Кингз» против «Эдмонтон Ойлерз»

В составе «Лос-Анджелеса» хет-трик оформил нападающий Дастин Браун. Также отличились Анже Копитар и Мэтт Лафф.

Российский нападающий Илья Ковальчук впервые в сезоне начал игру в четвёртом звене и провёл на льду чуть более шести минут.

Хоккеисты «Эдмонтона» ответили точными бросками форварда Алекса Чиассона, оформившего дубль.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 31-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 17 очков в 23 матчах. «Эдмонтон» идёт на 24-м месте, в активе команды 22 очка в 23 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг (Тампа) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).

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