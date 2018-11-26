Москва, 26 ноября, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Совфеде видят большую вероятность продления военного положения на Украине после 60 суток, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Mil.ru Корабли военно-морского флота (ВМФ) России

«Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями», — считает член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что при любом развитии событий спокойствие и выдержка не изменят России.

«Что, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на новые провокации Киева, если они последуют», — сказал Клинцевич.

Он считает, что российские пограничники адекватно отреагировали на незаконное вторжение судов ВМС Украины в территориальные воды России.

СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток.