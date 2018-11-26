Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 ноября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 25 ноября прошли дополнительные выборы в городскую думу. По их итогам в думу прошли пенсионер Владимир Шестернев от КПРФ и директор школы № 1 от «Единой России» Елена Сурнина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Выборы в Переславле

Коммунист стал лидером голосования — он получил 1222 голоса, представительница «Единой России» — 1113.

От итогов довыборов зависел расклад голосов в городской думе. По итогам сентябрьского голосования оппозиция получила большинство — 11 мандатов из 21. Однако 2 победивших кандидата от «Справедливой России» и КПРФ прошли в облдуму, в связи с чем и были объявлены довыборы.

Теперь расклад поменялся — у «Единой России» в гордуме 11 мандатов, а у «Справедливой России» и КПРФ — 10.