Москва, 26 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко пропустит около двух недель из-за травмы. Об этом заявил врач клуба Михаил Вартапетов, сообщает «Р-спорт».

(сс) Эдгар Брещанов / soccer.ru Роман Еременко

По словам Вартапетова, у футболиста диагностированы «отдаленные последствия застарелого стрессового перелома седалищной кости». На восстановление ему потребуется примерно две недели.

Добавим, что Еременко пропустил из-за травмы последние два матча «Спартака» в чемпионате России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» одержал победу на «Крыльями Советов» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счётом 3:1.

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