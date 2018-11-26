Симферополь, 26 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Проход по Керченскому проливу вновь открыт для гражданских судов. Об этом ИА REGNUM сообщили представители предприятия «Крымские морские порты».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«С трёх часов ночи движение судов было возобновлено. В 8 утра уже формируется новый караван судов», — отметили в «Крымских морских портах».

Как сообщало ИА REGNUM, представители власти Крыма считают, что провокация Киева в Керченском проливе является попыткой президента Украины Петра Порошенко усилить свои полномочия и остаться в президентском кресле без проведения выборов.