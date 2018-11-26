Казань, 26 ноября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В центре Казани произошел пожар в офисном здании на улице Университетская, 22. Эвакуировано 30 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Сообщение о возгорании поступило в 8:42 мск. Пожарные расчеты выехали на место возгорания по номеру вызова N 2.

В МЧС уточнили, что горит мансардная пристройка ко второму этажу здания.

В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать открытое горение. О погибших и пострадавших не сообщается.