Киев, 26 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Если Верховная рада поддержит решение о введении военного положения на Украине, президентские выборы будут отложены, заявил глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов 26 ноября в комментарии изданию «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

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Кроме того, будут отложены выборы в местные органы власти, запланированные на 23 декабря 2018 года.

Турчинов сослался на 19-ю статью закона о правовом режиме военного положения, которая говорит о невозможности проведения выборов во время военного положения, а также запрещает массовые собрания и акции.

Он также отметил, что в случае нормализации ситуации, военное положение может быть отменено в любой момент.

Напомним, Александр Турчинов предложил ввести военное положение на Украине после того как корабли ВМС Украины были перехвачены российскими пограничниками при попытке проникнуть в территориальные воды РФ.

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Предложение Турчинова поддержал президент Украины Петр Порошенко. Окончательное решение о военном положении примет Верховная рада на заседании 26 ноября.

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