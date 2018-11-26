Киев, 26 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. На Украине на время военного положения могут запретить въезд в страну отдельным категориям граждан России, заявил глава погранслужбы Петр Цигикал на заседании СНБО, которое транслировали украинские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Въезд на Украину

«Предлагаю для определенных категорий граждан России ограничить въезд на территорию Украины», — заявил Цигикал, не уточнив, кого именно коснутся ограничительные меры.

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Напомним, после провокации Киева в Керченском проливе, в ходе которой корабли ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками, глава СНБО Александр Турчинов предложил ввести в стране военное положение на 60 суток.

Президент страны Петр Порошенко поддержал инициативу. Верховная рада рассмотрит данный вопрос сегодня, 26 ноября.

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