Москва, 26 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Москве продолжается реализация пилотного проекта «Умные счетчики», который начался весной 2018 года. Он позволяет автоматически передавать показания с приборов учета воды в Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчики воды

За время проведения эксперимента к проекту подключились 600 квартир. Передача данных в ЕИРЦ с приборов учета горячей и холодной воды происходит по сети Wi-Fi в режиме онлайн. Платежку можно оплатить через портал mos.ru, в банкомате, или другими способами.

Таким образом, жильцы домов избавляются от необходимости вручную вносить показания приборов каждый месяц. Кроме того, «Умные счетчики» позволят москвичам экономить время и избегать возможных ошибок при передаче показаний счётчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, «Умные счетчики» — пилотный проект в сфере ЖКХ упростит процесс передачи показаний Smart Living. Устройства для умного дома есть уже в 5% квартир в Москве. По данным Минстроя РФ, все новостройки будут обеспечены автоматическими системами учёта энергоресурсов после 1 января 2020 года.

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