Сурабая, Индонезия, 26 ноября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула, что желание перенести израильскую столицу в Иерусалим является актом, который противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, сообщает Sindonews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

По словам главы МИД, Индонезия должна убедить международное сообщество и другие страны продолжать уважать различные резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся Палестины.

Об этом Ретно Марсуди заявила, выступая перед 600 студентами университета Airlangga в Сурабая, Восточная Ява.

Ретно Марсуди также подчеркнула, что Индонезия помнит историю. Палестина сыграла большую роль в обеспечении поддержки и признания независимости Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция Индонезии в отношении палестино-израильского конфликта сводится к решению, основанному на принципе «два государства для двух народов».

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