Минусинск, Красноярский край, 26 ноября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края из-за сильного ветра на Соборной площади упало временное сооружение — многометровая искусственная ёлка. Инцидент произошёл 25 ноября, сообщили ИА REGNUM в администрации Минусинска.

Скриншот со страницы группы «Подслушано в Минусинске». Vk.com В Минусинске из-за сильного ветра рухнула новогодняя ёлка

Скорость ветра в городе в этот день достигала 25−30 м/с. Ель упала, несмотря на надёжные крепления, уточнили в горадминистрации.

Как только погода улучшится, подрядчик — МУП «Минусинское городское хозяйство» — обещает установить дерево на место и привести его в порядок.

Напомним, в краевом главке МЧС 24 ноября предупредили о том, что 25 ноября в центральных и южных районах региона местами ожидается очень сильный западный ветер, снег, метель.

Добавим, инцидент с ёлкой жители Минусинска весьма активно обсуждают в соцсетях.

«Хорошо, что это всё происходило ночью, а то упала бы на кого-нибудь», — отметила одна из подписчиц группы «Подслушано в Минусинске».

«Ёлка упала, не страшно, поднимут… Мост бы продержался!» — подчёркивает ещё одна подписчица.