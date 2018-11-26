Эр-Рияд, 26 ноября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Израильская компания NSO Group Technologies, специализирующаяся на киберразведке, предложила Саудовской Аравии систему по взлому мобильных телефонов, сообщает 26 ноября Al Jazeera.

Сотовый телефон

По данным некоторых изданий еврейского государства, переговоры по этому поводу состоялись в июне 2017 года в Вене. Технология настолько серьезная, что позволяет взламывать телефоны без действий со стороны его владельца.

Напомним, после последних президентских выборов в США в международном сообществе одной из ключевых тем стала тема кибербезопасности. Причиной тому стали массовые обвинения со стороны либеральных СМИ во вмешательстве России в американский электоральный процесс.

Несмотря на то, что никаких серьезных доказательств приведено не было, проблема киберугрозы до сих пор не сходит с повестки.