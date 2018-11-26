Москва, 26 ноября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил заключить специнвестконтракты с группой «ГАЗ», «Автотором», BMW и Hyundai, сообщает 26 ноября РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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Так, указанные автопроизводители должны получить единый объем преференций, который ограничен «стабилизационной» оговоркой — неухудшение условий контракта на время действия договора и перечнем налоговых льгот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России отменили льготы на ввоз деталей для промышленной сборки автомобилей. В качестве компенсации автопроизводителям, осуществляющим локализованную сборку машин на территории страны, предлагается возмещение затрат в виде ежемесячных субсидий.

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