Москва, 26 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ составили список российских городов с самым высоким качеством жизни, об этом проректор вуза Алексей Зубец сообщил «Российской газете».

Роман Новиков Центр Саратова

По его словам, в основу рейтинга легли результаты социологических исследований, проведенных в течение текущего года в 78 городах с населением более 250 тыс. человек. Так, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Грозный, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец, Тула и Сургут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты составили рейтинг самых пьющих городов России. Так, первое место в рейтинге занял Саратов, на втором месте расположился Ханты-Мансийск, на третьем — Пермь. Москва заняла шестнадцатое место, а Санкт-Петербург расположился на одиннадцатой позиции.

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