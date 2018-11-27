Магадан, 26 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Чукотка и Магаданская область в очередной раз заняли последние места в национальном рейтинге трезвости. В тройку самых пьющих дальневосточных субъектов также попал Сахалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Адриан Браувер. Пьяница. 1640

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Рейтинг составлялся на основании показателей по шести критериям: числу жителей, состоящих на учёте с диагнозом «алкоголизм»; количеству смертей от этой болезни; преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения; объёму продаваемого спиртного и наличию правонарушений в этой сфере, а также силе регионального антиалкогольного законодательства.

В результате последнее место в России занял Чукотский автономный округ, предпоследнее (84-ое) — Магаданская область, 82-ое — Сахалинская область, 79 — Камчатка, 75 — Бурятия. Остальные регионы не далеко ушли: На 67-ом месте — Еврейская автономия, на 61 — Забайкальский край, на 51 — Приморье, и на 50 — Приамурье. Ниже 50-ой строчки не опустились только Якутия и Хабаровскийй край, но и у них в федеральном рейтинге невысокие позиции — 45 и 46 соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн отнёс к самыми пьющими регионами России Якутию, Чукотку, Камчатский край и Магаданскую область.

В предыдущих национальных рейтингах трезвости первое место в 2016 и 2017 годах занимала Магаданская область. Комментируя такой результат, экс-руководитель Колымы Владимир Печёный заявлял, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку. Сменивший Печёного в кресле губернатора Колымы Сергей Носов признал, что проблема алкоголизма стоит в регионе действительно остро.

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