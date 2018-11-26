Мюнхен, Германия, 26 ноября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Несмотря на международный бойкот Саудовской Аравии, главный управляющий концерна Siemens Джо Кэзер отправится на конференцию саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, передает канал N-TV 26 ноября.

Siemens

Как заявил представитель концерна, Кэзер будет встречаться только с представителями Saudi Aramco, но не с государственными чиновниками. В Саудовской Аравии работают около 2000 сотрудников Siemens. В частности, мюнхенская компания сотрудничает с Saudi Aramco при строительстве метро в Эр-Рияде. Siemens видит возможности для подписания дальнейших контрактов на сумму $30 млрд до 2030 года.

На конференции Saudi Aramco будут представлены ключевые партнеры саудовской нефтяной компании. В ней также примет участие глава швейцарского концерна ABB Ульрих Шписхофер — основной конкурент Джо Кэзера. В рамках конференции Saudi Aramco рассчитывает подписать около 30 соглашений с саудовскими и зарубежными компаниями на общую сумму $25 млрд.

Напомним, поводом для международного бойкота Саудовской Аравии стало убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве на территории Турции. В связи с ним Германия и Дания прекратили поставки вооружения Эр-Рияду, ряд стран ввел запрет на въезд для высокопоставленных лиц, объявленных причастными к убийству Хашогги.