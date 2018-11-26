Ирак отказал США в компенсациях за «военную поддержку»
Вашингтон, 26 ноября, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Руководство Ирака как минимум дважды отвергало требования президента США Дональда Трампа относительно компенсаций за военную поддержку Багдада Соединенными Штатами. Об этом пишет 26 ноября портал Axios.
По словам источников издания в Белом доме, Трамп в марте 2017 года предлагал премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади возместить Соединенным Штатам нефтью существенные издержки, понесенные в ходе борьбы с исламистами на Ближнем Востоке. Отмечается, что руководство Ирака каждый раз уклонялось от прямого ответа.
«Мы очень тесно сотрудничаем со многими американскими компаниями, и у американских энергетических компаний есть интересы в нашей стране», — цитирует портал слова аль-Абади.
В итоге Трамп и его советники отказались от вышеуказанной идеи, говорится в материале онлайн-издания.
Напомним, на протяжении своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп высказывал возмущение высокими тратами США в ходе военных конфликтов на Ближнем Востоке и обещал более не делать таких безвозмездных «капиталовложений».