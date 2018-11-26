Вашингтон, 26 ноября, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Руководство Ирака как минимум дважды отвергало требования президента США Дональда Трампа относительно компенсаций за военную поддержку Багдада Соединенными Штатами. Об этом пишет 26 ноября портал Axios.

Армия Ирака

По словам источников издания в Белом доме, Трамп в марте 2017 года предлагал премьер-министру Ирака Хейдару аль-Абади возместить Соединенным Штатам нефтью существенные издержки, понесенные в ходе борьбы с исламистами на Ближнем Востоке. Отмечается, что руководство Ирака каждый раз уклонялось от прямого ответа.

«Мы очень тесно сотрудничаем со многими американскими компаниями, и у американских энергетических компаний есть интересы в нашей стране», — цитирует портал слова аль-Абади.

В итоге Трамп и его советники отказались от вышеуказанной идеи, говорится в материале онлайн-издания.

Напомним, на протяжении своей предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп высказывал возмущение высокими тратами США в ходе военных конфликтов на Ближнем Востоке и обещал более не делать таких безвозмездных «капиталовложений».