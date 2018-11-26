Луганск, 26 ноября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ЛНР зафиксировано пять случаев нарушения перемирия со стороны украинских военных формирований, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 26 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

ВСУ обстреляли позиции защитников ЛНР, расположенные у посёлков Калиново, Красный Яр, Марьевка и Сокольники.

В направлении Калиново агрессор выпустил пять 120-мм и девять 82-мм мин, 29 гранат АГС и 12 гранат СПГ.

Красный Яр, Марьевку и Сокольники обстреляли из 82-мм миномётов, а также выпустили по Марьевке 15 боеприпасов из вооружения БМП.

В результате обстрелов гражданские и военные не пострадали, разрушений нет, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов.

Отметим, рост активности киевских формирований проходит на фоне очередного обострения российско-украинских отношений, связанного с украинской провокацией в районе Керченского пролива.

Читайте также: ФСБ: Три корабля ВМС Украины вторглись на территорию России