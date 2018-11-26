Чита, 26 ноября, 2018, 07:06 — ИА Регнум. В Забайкальском крае наблюдается закрытие автозаправочных станций, принадлежащих «Байкальской региональной компании» (БРК). По данным ИА «Чита.Ру», в частности, БРК ликвидировала свою АЗС на улице Авиационной в Чите: убраны топливораздаточные колонки, на окнах висят объявления о том, что заправка закрыта.

Цитата с сайта «Чита.ру» В Чите закрылась АЗС «Байкальской региональной компании»

Также отмечается, что в ближайшее время могут закрыться и другие коммерческие заправки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае бензиновый ажиотаж, возникший на фоне упавшего рубля, непомерных экспортных аппетитов нефтяных компаний и неэффективных мер правительства, проявился острее всего. В условиях заморозки оптовых и розничных цен независимые АЗС начали разоряться. В отличие от вертикально интегрированных нефтяных компаний, им не оставили условий, при которых бизнес был бы рентабельным.