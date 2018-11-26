Пекин, 26 ноября, 2018, 06:37 — ИА Регнум. Государственная метеорологическая обсерватория Китая выпустила «оранжевое» предупреждение о погодной опасности в связи с густым туманом, который выпал в восточных и юго-западных районах страны, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Туман

С 25 по 26 ноября плотный туман выпал накроет провинции Цзянсу, Аньхой, Шаньдун, Хэбэй и Сычуань, снизив видимость в некоторых районах до менее, чем 50 метров, сообщают метеорологи. Они также рекомендовали водителям ограничить своем времяпровождение на дорогах, а также особенно следить за скоростным режимом в целях безопасности.

Отметим, что в северных и северо-западных районах Китая началось сильное похолодание с метелями. Непогода затронула регионы Синьцзян, Внутреннюю Монголию и Цзянсу.