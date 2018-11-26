Иркутск, 26 ноября, 2018, 06:39 — ИА Регнум. Вместо вызова скорой помощи учитель и охранник школы из поселка Малое Голоустное (Иркутская область) довезли ребёнка с переломом шейки бедра до дома и оставили у калитки ждать отлучившуюся по делам мать. Подробности инцидента, ставшего предметом доследственной проверки СУ СК РФ по Иркутской области (ст. 293 УК РФ — «Халатность»), сообщает Baikal-info.ru.

Цитата с сайт Baikal-info.ru Ребёнка из школы посёлка Малое Голоустное (Иркутская область) бросили с переломом на улице

Ученик 11 класса поселковой школы N. — особенный ребенок, с десяти лет страдает очень редкой формой сахарного диабета. Два предыдущих года, по рекомендациям медиков, он провёл на домашнем обучении. Но поскольку впереди были выпускные экзамены, администрация школы предложила матери вернуть N. в класс. Но, как выяснилось, не все школьники восприняли болезненного новичка адекватно. Особенно сильно над ним издевался рослый хулиган из шестого класса.

«Парнишка постоянно его задирал — то ткнет, то потянет, то еще что-то. В этот раз он снова на перемене пристал сыну. Сначала обзывался, матерился, а потом стал его тыкать то в спину, то в живот. Ребёнок пытался увернуться, а тот подставил подножку, и сын упал. И падение оказалось очень неудачным», — пояснила мать пострадавшего ребёнка.

Говорит, что после падения сын позвонил ей и со слезами, сбивчиво говорил, что ему очень больно и он не может подняться. Получив тревожное известие, мать поехала было в школу, но кто-то из её сотрудников предложил довезти её сына до дома.

«Проблема в том, что я не видела и не понимала, что произошло, не могла оценить», — отмечает мать пострадавшего.

Говорит, что после травмы рядом с сыном находились классный руководитель, учитель английского языка, охранник и вахтер. Все вместе они подняли мальчика, одели, довели до машины. Охранник в сопровождении учителя довез N. до дома. Там его и оставили возле калитки.

Прибывшие по вызову медики сразу диагностировали перелом, а узнав об обстоятельствах получения травмы, были шокированы, пояснив, что в таких случаях нельзя допускать лишних движений, а тем более ставить на ноги, перевозить без специальных условий. Перелом шейки бедра подтвердился после флюорографии.

Любопытно, что директор школы поселка Малое Голоустное Дарья Хохлова так и не смогла пояснить иркутским корреспондентам, что за ЧП произошло во вверенном ей учебном заведении. Особенно впечатлил её ответ на вопрос: «Что должен делать учитель, если школьник получил травму в школе и жалуется на острую боль?».

"Я пока не знаю, что вам ответить. Конечно, на этот счет есть инструкции, правила, но так сразу я не могу сказать», — сказала Дарья Хохлова.

Следователи СКР в ходе доследственной проверки пообещали дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц школы.