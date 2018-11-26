Иркутск, 26 ноября, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Огонь зимней Универсиады — 2019 доставят в Иркутск, где 1 декабря состоится очередной этап эстафеты. Об этом ИА REGNUM сообщили в исполнительной дирекции студенческих игр в Красноярске.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Министр спорта РФ Павел Колобков

А 24 ноября этап эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 прошёл во Владивостоке. Здесь участников этого события поприветствовали министр спорта РФ Павел Колобков.

«В марте 2019 года нам предстоит провести одно из самых крупных мировых спортивных соревнований — Универсиаду по зимним видам спорта. В Красноярск побороться за медали приедут порядка 3000 спортсменов из более 60 стран. Я очень хочу, чтобы вся страна болела и переживала за нашу команду!» — сказал Колобков.

По словам врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, Владивосток стал единственным городом на Дальнем Востоке, который включили в маршрут эстафеты огня Универсиады. Общая протяжённость маршрута во Владивостоке — 6100 м. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев.

Читайте также: Красноярск: в 2019 году на Универсиаду потратят 7,7 млрд рублей

Напомним, до старта Студенческих игр в Красноярске осталось менее ста дней, они пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время продолжается российский этап эстафеты огня Универсиады, который включает в себя 30 городов.