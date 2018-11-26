Пермь, 26 ноября, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Два мальчика 10 и 13 лет больше половины суток плутали по лесу в Пермском районе Пермского края. Найти их смогли местные охотники, сообщает портал 59.ru.

Лес

Дети пропали у деревни Дикая Гарь 25 ноября. Утром они ушли в лес за собаками, но не вернулись обратно. Об их исчезновении стало известно вечером того же дня. На поиски отправились добровольцы.

По словам координатора отряда «Поиск пропавших детей — Пермь и ПК» Светланы Неволиной, на сообщение о попавших в беду детях откликнулись сотни людей. Мальчиков нашли в два часа ночи охотники, к утру все они вышли из леса.

Дети переданы правоохранителям, с ними всё в порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Перми пропал 11-летний школьник. Мальчика нашли живым и невредимым через несколько дней.

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