Пекин, 26 ноября, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Китайская полиция выявила более 5 тыс. случаев пьяного вождения и 25 тыс. случаев вождения в нетрезвом виде за десять дней с 14 по 24 ноября, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Спиртное за рулём

За тот же период количество ДТП, вызванных пьяным вождением и вождением в нетрезвом виде сократилось, отметили в ведомстве. Так, 14 ноября по всему Китаю была инициирована кампания по мобилизации транспортной полиции на борьбу с нетрезвыми водителями за рулем, которая дала определенные плоды.

Напомним, что согласно китайским законам, вождение в пьяном виде является уголовным преступлением, в то время, как вождение в нетрезвом виде, когда доля алкоголя в крови человека не превышает определенного показателя и не столь значительна, является административным правонарушением и карается краткосрочным, включая арест.