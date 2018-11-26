Вашингтон, 26 ноября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Власти США намерены совместно с мексиканской стороной безопасно урегулировать ситуацию на общей границе после попытки прорыва мигрантов на американскую территорию. Об этом министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен написала в своем микроблоге в Twitter.

Ken Bosma Флаги США и Мексики

Она отметила, что утром 25 ноября пограничный переход «Сан-Исидро» был закрыт из-за попыток большого числа мигрантов перейти в США. Они бросали «предметы» в пограничников и сломали заграждения.

Нарушители закона будут преследоваться. Власти США тесно контактируют с мексиканскими коллегами и намерены при координации с ними разрешить ситуацию безопасным путем, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, американские пограничники применили слезоточивый газ против группы мигрантов в районе города Сан-Диего. Напомним, к границе США движутся тысячи людей, покинувшие страны Центральной Америки в поисках убежища.

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