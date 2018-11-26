Москва, 26 ноября, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Россия и Украина в сложившейся ситуации балансируют на грани войны, и вопрос только в том, пойдет ли Киев на эскалацию конфликта или нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Mil.gov.ua Корабельная артиллерийская установка на украинском бронекатере типа «Гюрза»

"С какого-то момента пограничник просто обязан открыть огонь на поражение, иначе границы не существует… А они прут. Значит, у нас есть две возможности: либо признать, что эта провокация проходит, тогда будет следующая, тогда они зайдут другим контингентом в другое место, не знаю, в Ростов или Таганрог… или ответить. Скорее всего, мы ответили. Этот ответ является безальтернативным. Что за ним последует — вопрос другой», — заявил политолог.

По его словам, если украинская власть на этом успокоится, то в ситуации предстоящих президентских выборов в стране это будет означать, что они сунулись к русским, получили от них серьезных ответ, испугались и отступили. Если же они не отойдут, то это будет означать эскалацию конфликта, поэтому нынешняя ситуация — это «балансирование на грани войны».

Напомним, что три корабля ВМС Украины класса «Гюрза» незаконно вторглись 25 ноября в территориальные воды России, взяв курс на Керченский пролив, отказываясь исполнять требования российских пограничников. Керченский пролив был закрыт для движения судов, после чего стало известно, что два украинских артиллерийских бронетанкера вышли из азовского порта Бердянск и также взяли курс на пролив.