Москва, 26 ноября, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Рейтинг трезвости российских регионов составили эксперты федерального проекта «Трезвая Россия». Менее всего сталкиваются с последствиями приёма спиртного регионы, входящие в Северо-кавказский федеральный округ, следует из отчета, опубликованного на сайте проекта 26 ноября.

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Для каждого региона с учетом шести критериев был рассчитан итоговый балл. К примеру, принималось во внимание число умерших от алкоголизма, количество так или иначе связанных с алкоголем преступлений и объем проданного спиртного.

Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария составили пятерку лидеров с количеством баллов от 12,78 до 20,7. Ставропольский край занял восьмое место (23,61 балла), а Северная Осетия — 12-е (27,92 балла).

В первую десятку также вошли Белгородская (22,51), Тюменская (22,52), Волгоградская (24,24) области и Калмыкия (26,48). Наиболее острая ситуация с алкоголем — на Чукотке (48,14), в Магаданской области (46,98) и Ненецком автономном округе (46,85).

Москва (31,1) и Санкт-Петербург (32,22) оказались на 19-м и 26-м местах соответственно. Московская область (38,75) находится на 58-й строчке, Ленинградская (38,3) — на 56-й позиции.

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