Москва, 26 ноября, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Юрий Ковеленов скончался в Москве в возрасте 79 лет. Об этом написал на своей странице в Instagram артист Ефим Шифрин.

Траурные свечи

«Юры Ковеленова не стало», — сообщил Шифрин и напомнил, что множество раз выступал вместе с диктором.

Юрий Ковеленов вел программу «Время» в 1965 — 1995 годах. В 1991 году он зачитал постановления ГКЧП во время августовского путча. Позже его стали называть «диктором ГКЧП».

В 1993 году во время штурма «Останкино» Ковеленов находился в дежурной бригаде. В 1995 году диктор покинул Центральное телевидение и занялся бизнесом.

https://www.instagram.com/p/Bqng_HJHTty/

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