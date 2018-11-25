Киев, 26 ноября, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Украинские власти «немедленно обратились к американским партнерам» в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом посол Украины в США Валерий Чалый написал на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Жалоба

«Российская агрессия», утверждает Чалый, вышла на новый уровень. Напряженность в Черном и Азовском морях чревата развитием полномасштабного военного конфликта.

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Дипломат возложил ответственность за ситуацию на Москву, обвинив российскую сторону в провокации.

«Рассчитываем на поддержку нашего стратегического партнера», — добавил Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября три корабля ВМС Украины предприняли провокацию, нарушив морские границы РФ. Вечером провокации повторились, что вынудило российских военных применить оружие и задержать украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

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