Париж, 26 ноября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. 25 ноября между коллективами «Амьен» и «Марсель» на стадионе «Стад де Ла Ликорн» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Антон Зайцев Флориан Товен

На 8-й минуте малийский крайний защитник Бакай Дибасси открыл счет — 1:0. На экваторе тайма Флориан Товен сравнял ситуацию на табло — 1:1. На 80-й минуте Товен оформил дубль — 1:2. В компенсированное время француз стал автором хэт-трика, замкнув передачу Максима Лопеса — 1:3.

Статистика матча («Амьен"/"Марсель»)

Удары 9/22

Удары в створ ворот 2/9

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 14/10

Поданные угловые 5/8

«Марсель» набрала 25 очков и поднялась на 5-ю позицию в таблице Лиги 1. «Амьен» с 13-ю очками идет на 16-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Амьен»: Гартнер, Гуано, Крафт, Дибасси, Лефорт, Гахоре, Монкондю, Блен, Гходдос, Мендоса, Отеро.

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Роланду, Рами, Окампос, Сансон, Пайе, Сарр, Лопес, Нйие, Товен.

Главный арбитр матча: Жером Мигелгорри.

Желтые карточки: Роланду — 14, Монкондю — 49, Окампос — 72, Лефорт — 83.

Не забитые пенальти: Пайе — 83.

Голы: Дибасси 8 — 1:0, Товен 26 — 1:1, Товен 80 — 1:2, Товен 90 — 1:3.