Минск, 25 ноября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Песенный конкурс «Детское Евровидение-2018», победителем которого стала 13-летняя исполнительница Польши Роксана Вегель, завершился в Минске. Об этом сообщается в воскресенье, 25 ноября, на сайте международного конкурса.

Serecki Детское Евровидение

«Роксана Вегель из Польши объявлена победителем шестнадцатого «Детского Евровидения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в финале песенного конкурса принимали участие представители 20 стран.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 ноября в Минске состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Детское Евровидение — 2018».

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