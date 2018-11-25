Сент-Луис, США, 25 ноября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. США, Миссури, Сент-Луис

Zuzana Cizikova Хокей

25 ноября, воскресенье: Обычный выходной день стал для Лайне новой памятной датой.

25 ноября в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившего в небольшом американском городе Сент-Луис, местная команда «Блюз» подверглась сокрушительному разгрому со стороны приехавшего погостить «Виннипега» и его стального форварда Патрика Лайне.

В первом периоде на ворота «Блюз» обрушился шквал атак, в одной из которых на 16-й минуте отличился Патрик Лайне, идеально открывшись под бросок в зоне вбрасывания. Бросок получился точным, и на табло загорелась цифра два в пользу «Джетс». Итогом периода стала ничья, невзирая на преимущественную игру «Джетс» — 2:2. Во втором периоде «Блюз» поджимали соперника в чужой зоне, но не смогли добиться должного успеха. В начале 20-минутки Патрик Лайне реализовал численное преимущество своей команды, бросив в стиле Овечкина от левого круга вбрасывания в одно касание — 2:3. Под занавес периода Лайне уже записал на свой счёт четыре шайбы. Сперва в середине периода финский форвард изящно замкнул передачу Кайла Коннора на «пятак» — 2:5. Позднее Лайне выиграл борьбу за каучуковый блин прямо перед воротами и стремительно бросил шайбу, которая удачно отлетела от штанги прямиком в сетку. В начале третьего периода Патрик Лайне забил ту самую роковую пятую шайбу, символизирующую пента-трик. Патрик в одиночестве появился около ворот соперника и точным броском в очередной раз поразил цель — 2:7. Окончательный счёт матча, несмотря на ещё две забитые «Сент-Луисом» шайбы — 4:8, Брэндон Танев на последней минуте матча забросил уже ничего не решающий восьмой гол.

Патрик Лайне — главный герой сегодняшнего «Виннипега». После драфта 2016 года, когда канадский клуб выбрал его под общим 2-м номером, Патрик стремительно начал прогрессировать и показывать свой талант забивания важнейших голов. В прошлом сезоне, который стал для молодого финна вторым, Лайне настрелял 44 шайбы, став вторым после Овечкина форвардом по этому показателю в лиге — у Александра по итогу оказалось 49 забитых голов. Овечкину откровенно повезло с награждением седьмого в его карьере «Морис Ришар», ведь если бы не череда тяжёлых травм финского снайпера — трофей так и не попал бы в кровожадные руки «Ови». Но, несмотря на этот факт, Лайне всё же смог обогнать Овечкина в одном и очень обидном для россиянина показателе — в воскресном матче против «Блюз» финн оформил пента-трик и стал одним из самых молодых форвардов в истории, забившем пять голов в одном матче. Напомним, что Патрику всего лишь 20 лет и 219 дней, а среди всех игроков с пента-триками в истории лиги моложе финна лишь двое — Дон Мердок (1976 год, 19 лет 353 дня) и неповторимый Уэйн Гретцки (1981 год, 20 лет 23 дня).

За Патриком отмечают его реактивность на коньках и, конечно же, точность броска — как выстрел снайпера. В наше время мало кто может похвастаться такой запредельной результативностью, как у Лайне.

Его постоянно сравнивают с Мэттьюсом, так как американец оказался нужнее «Торонто» и стал первым на драфте в 2016 году, и у игроков видна схожесть: оба они прирождённые голеадоры, способные завершить любую атаку взятием ворот. Лайне — идеальный завершитель атак и прекрасный снайпер, даже в его статистике НХЛ голы превышают голевые передачи (99 голов против 57 передач). Кстати, проводя лишь свой третий сезон, он успел поравняться голами с самим Макдэвидом, который на сегодняшний день является лицом лиги. Лайне — именно тот самый спаситель «Джетс» из долгого кризиса. Клубу явно не хватало добротных снайперов, которым стал сам Патрик, дополнив своим появлением тройку Лайне-Шайффли-Уилер — пожалуй, самую результативную тройку в лиге.

Мэттьюс — больший индивидуалист, за американцем часто замечаются сольные проходы и броски с самых острых углов. Он также стал ключевым звеном «Торонто», и сейчас он в первой тройке с Таваресом и Марнером. Правда, Остона Мэттьюса заметно «преследуют» травмы, вот и сейчас он в лазарете около месяца и провёл в этом сезоне только 11 игр. Пожелаем скорейшего выздоровления молодой звёздочке «кленовых листьев».

И, подводя небольшой итог, надо сказать, что близится новая эра Мэттьюса и Лайне, которая наконец-то сдвинет противостояние Кросби и Овечкина на вторые планы. Да-да, именно Мэттьюса и Лайне, не Макдэвида. Каждый герой имеет своего главного врага, злодея, и то же самое наблюдается в хоккее. Все знают противостояние Гретцки и Марио Лемье, тех же Кросби и Овечкина — теперь настала пора нового супердерби Мэттьюс против Лайне. Неизвестно, каким бы стал Гретцки без Лемье, так как каждый друг друга подстёгивал на новые свершения. А у Макдэвида нет соперников, его не с кем сравнивать. Это как раз делает его одиноким и не таким ярким, ему не с кем соревноваться, бороться. Рано или поздно его свечка погаснет, а Мэттьюс с Лайне прогорят до самой «хоккейной пенсии».