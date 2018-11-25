Санкт-Петербург, 25 ноября, 2018, 21:55 — ИА Регнум. В Шереметевском дворце — филиале Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге открылась выставка «100 лет Театру Деммени. Впервые в России и Европе». Экспозиция посвящена юбилею первого государственного профессионального театра кукол России. На выставке зрители могут увидеть марионетки из самых знаменитых спектаклей труппы, поставленных по произведениям Шекспира, Мольера, Сервантеса, Гоголя, Чехова и многих других классиков литературы. Всего же в коллекции театра более 1000 уникальных кукол.

Theatremuseum.ru Афиша

Евгений Сергеевич Деммени — режиссер, педагог, теоретик кукольного искусства. Более 45 лет руководил Ленинградским государственным кукольным театром.