В Башкирии произошло ДТП с участием около 10 автомобилей

, 25 ноября 2018, 19:57 — REGNUM В окрестностях Уфы на трассе произошло массовое ДТП — столкнулись примерно десять автомобилей. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник ГИБДД.
По его словам, в результате аварии никто из людей не пострадал.
«Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения», — отметил источник.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.
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