Пекин, 25 ноября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Пекине прошел 12-й китайско-японский форум по вопросам энергосбережения и охраны окружающей среды, на котором стороны согласовали 24 новых проекта в освоении перспективных источников энергии, защиты окружающей среды, развитии «умных» городов, развитии экономики замкнутого цикла, сообщает 25 ноября Синьхуа.

Chongkian Тайчжунская ТЭС

Отдельное внимание было уделено теме противодействия глобальным климатическим изменениям и энергосбережению, что особенно показательно на фоне того, что в Китае велик удельный вес угольной генерации, а Япония после аварии на АЭС в Фукусиме также быстро наращивает угольное производство энергии. Поэтому в число обсуждаемых вопросов было включено совершенствование технологий «чистого» сжигания угля в теплоэнергетике.

Организаторами форума выступили Министерство коммерции и Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, а также Министерство экономики и промышленности Японии и Японо-китайская ассоциация по делам экономики и торговли.

Руководитель китайского Госкомитета по реформам и развитию Хэ Лифэн подчеркнул большое значение, которое уделяется технико-экономическим обменам и практическому сотрудничеству между сторонами, поддержав активное участие в этом японских инвесторов.

С обеих сторон форум собрал около 800 участников.