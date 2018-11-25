Пермь, 25 ноября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Известная актриса Катерина Шпица снялась в клипе, посвященном дню матери, сообщает 25 ноября издание «Аргументы и факты».

Svklimkin Катерина Шпица

Автором клипа выступил Денис Клявер, сняв ремейк на собственную песню «Когда ты станешь большим».

В проекте приняли участия известные мамы страны, среди которых певицы и актрисы, в их числе и оказалась Катерина Шпица. Любопытен тот факт, что все участники клипа поют голосом Клявера.