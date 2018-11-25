Пермь, 25 ноября, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Пермская библиотека имени Горького возьмет на работу кота, должность которого значится как «библиокот» сообщает 25 ноября 59.ru.

Библиокот

Идея работникам культурного учреждения пришла в голову после того, как они узнали о том, что в Эрмитаже проживает кот по кличке Ахилл.

Однако сотрудники библиотеки подчеркнули, что кормить животное у них возможности нет, поэтому животное будет содержаться за счет помощи добровольцев и посетителей учреждения.