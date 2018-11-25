Владикавказ, 25 ноября, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Решить конфликт, бросив гранату в оппонента, попытался житель Северной Осетии. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.

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Сообщается, что между посетителями одного из ресторанов во Владикавказе произошёл конфликт, который продолжился на улице и перерос в драку.

В ходе ссоры один из мужчин выхватил гранату и бросил в своего оппонента. К счастью, боеприпас не взорвался.

Мужчина был задержан подъехавшими сотрудниками Росгвардии, которые получили сообщение о конфликте.

Граната была обследована взрывотехниками и обезврежена. После чего её передали следственно-оперативной группе регионального МВД.

Задержанный для выяснения обстоятельств инцидента был передан под надзор полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении гранаты в подвале многоэтажного жилого дома в Саратовской области. Обследовав предмет, специалисты дали заключение, что это учебная граната, не представляющая угрозы.