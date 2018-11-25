Надым, Ямало-Ненецкий АО, 25 ноября, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме женщина получила 40% ожогов тела по причине коммунальной аварии. По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям коммунальщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Авария произошла 24 ноября 2018 года на сетях теплоснабжения многоквартирного дома №46 по ул. Зверева Надыма. Женщина убирала с придомовой территории декоративные конструкции, и провалилась в образовавшуюся при обвале грунта яму.

Прокуратурой организована проверка соблюдения жилищного законодательства управляющей и ресурсоснабжающей организациями.

Отметим, что провалы грунта из-за коммунальных аварий не являются редкостью в российских городах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данной причине в октябре 2016 года в Москве пострадали 12 человек на Фрунзенской набережной. Также несколько лет назад случай был в Екатеринбурге.