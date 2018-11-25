Москва, 25 ноября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. 25 ноября между коллективами «Спартак» и «Крылья Советов» на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «красно-белых».

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Первый мяч в дебюте второй половины забил опытный таранный форвард Сергей Конриленко после передачи Дениса Ткачука — 0:1. Через 10 минут Софьян Ханни сравнял счет — 1:1. Ассист на свой счет записал Луис Адриано. В следующей же атаке «Спартак» вышел вперед благодаря голу Лоренсо Мельгарехо — 2:1. В компенсированное время Луис Адриано установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Спартак"/"Крылья Советов»)

Удары 15/10

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 54%/46%

Нарушения правил 11/11

Поданные угловые 6/5

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на 7-ю позицию. «Крылья Советов» 14-ю баллами остались на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Спартак»: Ребров, Джикия, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Глушаков, Фернандо, Ломовицкий, Зе Луиш, Адриано, Ханни.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, Самарджич, Зотов, Рохель, Башкиров, Шейдаев, Антон, Яковлев, Канунников, Корниленко.

Главный арбитр матча: Владислав Москлев.

Желтые карточки: Башкиров — 9, Зе Луиш — 46, Шейдаев — 83, Адриано — 88.

Голы: Корниленко 49 — 0:1, Ханни 59 — 1:1, Мельгарехо 60 — 2:1, Адриано 90 — 3:1.