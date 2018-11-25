Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Усть-Донецком районе Ростовской области в результате пожара в одном из частных жилых домов погибли четыре человека (мужчина, женщина и двое детей). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Трагедия произошла в воскресенье, 25 ноября, в станице Нижнекундрюченской.

«Проводится проверка по факту обнаружения тел четырех человек», — говорится в сообщении.

Причины ЧП пока неизвестны.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщали о гибели трех человек в результате пожара в частном доме.

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